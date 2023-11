Холанд счупи пореден рекорд в Шампионската лига

Звездата на Манчестър Сити - Ерлинг Холанд, счупи пореден рекорд, този път в Шампионската лига. Норвежецът вече може да се похвали, че е играчът с най-бързо вкарани 40 гола в Шампионската лига, като той успя да го направи само за 35 мача.

С постижението той задмина икона на футбола като Рууд ван Нистелрой, който вкара 40-ия си гол след 45 мача в „Турнира на богатите“. Голмайсторът на Пари Сен Жермен Килиан Мбапе, го стори след 59 двубоя, а живи легенди като Лионел Меси и Роберт Левандовски чак в 61-ия си мач.

Освен това Холанд задмина Мбапе и в още един аспект, като вкара своя 40-и гол в най-престижния европейски клубен турнир на 23 години и 130 дни, ставайки най-младият играч с това постижение.

Erling Haaland becomes the fastest player to score 40 Champions League goals (35 games) 😮‍💨



He also broke Kylian Mbappe's record to become the youngest player to reach 40 UCL goals (23 years, 130 days) 🤯



UNREAL 👏 pic.twitter.com/MfVD2eLvHF