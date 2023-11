Анчелоти призна: Аз съм "моуринист"

Старши треньорът на Реал Мадрид - Карло Анчелоти, изрази мнението на колегата си начело на Рома - Жозе Моуриньо, който призова италианския специалист да остане на „Лос бланкос“. Анчелоти увери, че все още не мисли за своето бъдеще въпреки слуховете, че той ще поеме националния тим на Бразилия след края на сезона.

„Да, чух думите на Моуриньо. Аз пък съм моуринист. С него имаме добри взаимоотношения. Аз съм моуринист и романист, защото съм бил капитан на Рома и имам фантастични спомени от периода ми в клуба. Затова съм моуринист и романист. Изказването му, че само луд човек би си тръгнал сам от Реал Мадрид? Това е негов възглед, но съм доста съгласен (смее се – б.р.). Чувствам се много добре в Реал Мадрид. В бъдеще ще се случи това, което трябва да се случи. Не бързам за никъде. Много съм доволен, както и доста концентриран върху предстоящите ни мачове”, заяви той пред DSports.

🚨⚪️ Ancelotti asked again about Brazil and Real Madrid: “I feel very comfortable in Madrid”.



“In the future then what will happen will happen. I’m not in any hurry, I’m very happy here”, via @DSports. pic.twitter.com/TQkYlO89Vp