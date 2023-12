В Англия започват разследване срещу Холанд?

Английската футболна асоциация може да започне разследване и да накаже звездата на Манчестър Сити Ерлинг Холанд, съобщават британските медии.

Причината е невъздържаната реакция на норвежеца към рефера Саймън Хупър по време и след вчерашното дерби с Тотнъм, завършило 3:3. Норвежецът се разгневи на отсъждането на съдията в последните секунди на срещата, който не пусна авантаж за фал именно срещу Холанд и свири нарушението, а секунди преди това голмайсторът на Сити бе извел в чиста позиция Джак Грийлиш.

Любопитното е, че първоначално Хупър махна с ръка за продължаване на играта, но впоследствие промени решението си и маркира нарушението, което вбеси играчите на Манчестър Сити, които го наобиколиха бесни и протестираха бурно. След мача пък Ерлинг Холанд публикува ситуацията в социалната мрежа Х (бившият Twitter), като красноречиво написа “Wtf”.

Всичко това може да доведе до разследване и евентуално наказание за норвежеца заради употребата на нецензурни изрази и неправомерно поведение.

Erling Haaland faces an FA charge after blasting referee Simon Hooper following Manchester City's six goal thriller with Tottenham at the Etihad.