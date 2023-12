Нападателят на Интер Маями и националния отбор на Аржентина Лионел Меси стана Спортист на годината в анкетата на американското списание "Тайм".

През 2023 г. Меси спечели осмата си "Златна топка", след като завоюва световната титла с Аржентина на Мондиала в Катар в края на миналата година. В бившия си клуб Пари Сен Жермен той стана шампион на Франция и носител на суперкупата на страната.

С новия си отбор Интер Маями Лионел спечели първия трофей в историята на американския отбор - Купата на лигите. За “чаплите” Меси има 14 мача във всички турнири, в които е отбелязал 11 гола и е направил 5 асистенции.

