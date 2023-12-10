Спортът по ТВ в неделя (10 декември)

05.00 UFC, Ядон срещу Гутиерес МАХ Спорт 2
09.30 Плуване в малък басейн, Европейско първенство БНТ 3
10.15 Ски алпийски дисциплини: Световна купа във Вал д`Изер, слалом, първи манш, мъже Евроспорт 1, БНТ 3
11.00 Ски бягане: Световна купа в Йостерсунд, 10 км, жени Евроспорт 2
11.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1
11.30 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Сент Мориц, супер Г, жени Евроспорт 1
12.30 ЦСКА 1948 - "Крумовград" Диема спорт
12.30 Биатлон: Световна купа в Хохфилцен, щафета, мъже Евроспорт 2
13.00 Баскетбол, "Миньор" - "Черно море" МАХ Спорт 2
13.15 Ски алпийски дисциплини: Световна купа във Вал д`Изер, слалом, втори манш, мъже Евроспорт 1, БНТ 3
13.30 "Фрозиноне" - "Торино" МАХ Спорт 3
13.30 Баскетбол, "Реал" - "Гран Канария" Диема спорт 2
13.50 Ски бягане: Световна купа в Йостерсунд, 10 км, мъже Евроспорт 2
14.00 "Ница" - "Реймс" Нова спорт
14.00 "Килмарнък" - "Селтик" Ринг
14.30 "Фортуна" - "Холщайн" Диема спорт 3
15.00 "Ботев" (Пд) - "Хебър" Диема спорт
15.00 "Атлетико" - "Алмерия" МАХ Спорт 4
15.00 Биатлон: Световна купа в Хохфилцен, щафета, жени Евроспорт 1
15.30 Колокрос: Световна купа в Вал ди Соле, мъже Евроспорт 2
16.00 "Монца" - "Дженоа" МАХ Спорт 3
16.00 "Евертън" - "Челси" Диема спорт 2
16.00 "Лутън" - "Манчестър Сити" Нова спорт
16.30 "Щутгарт" - "Байер" Диема спорт 3
16.45 Ски скокове: Световна купа в Клингентал, голяма шанца, мъже Евроспорт 1
17.00 Волейбол, световно клубно първенство МАХ Спорт 1
17.15 "Гранада" - "Бетис" МАХ Спорт 4
17.45 ЦСКА - "Лудогорец" Диема спорт
18.00 Плуване в малък басейн, Европейско първенство БНТ 3
18.05 "Лион" - "Тулуза" Нова спорт
18.30 "Тотнъм" - "Нюкасъл" Диема спорт 2
18.30 "Кьолн" - "Майнц" Диема спорт 3
19.00 "Салернитана" - "Болоня" Ринг
19.30 "Кадис" - "Осасуна" МАХ Спорт 4
20.00 НФЛ, "Чикаго" - "Детройт" МАХ Спорт 2
20.00 НХЛ, "Кълъмбъс" - "Флорида" МАХ Спорт 3
20.00 Голф: "Грант Торнтън Инвитейшънъл“, четвърти ден Евроспорт 2
20.30 "Астерас" - ПАОК Нова спорт
21.30 Волейбол, "Верона" - "Милано" МАХ Спорт 1
21.45 "Лориен" - "Марсилия" Диема спорт
21.45 "Рома" - "Фиорентина" Ринг
22.00 "Барселона" - "Жирона" МАХ Спорт 4
23.20 НФЛ, "Канзас" - "Бъфало" МАХ Спорт 2
10 Декември, 2023 08:45 597 0
Спортът по ТВ в неделя (10 декември)
Ето какво може да гледаме днес
05.00 UFC, Ядон срещу Гутиерес МАХ Спорт 2
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