Везенков изумява с всеки изминал ден

Крилото на Сакраменто Кингс - Александър Везенков, е сред най-постоянните защитници в подкошието през настоящия сезон в НБА и NBA In-Season. Графика на специализирания баскетболен сайт за анализи BBall Index сочи, че българският национал е един от играчите, през които е най-трудно да се вкара в близост до коша.

Везенков посреща съперниците си в подкошието средно по 6-7 пъти на 75 притежания, като се отличава с един от най-високите индекси в тази класация, благодарение на успешните си защитни изяви.



С най-голям принос в защита според графиката е крилото на Хюстън Рокетс - Тари Ийсън, който обаче не се отличава с толкова много индивидуални изяви заради по-малкото си игрово време.

Най-стабилен изглежда сърцето в защитата на Кливланд - Кавалиърс Еван Мобли, който има задачата да се изправя един на един срещу съперник по над 10 пъти на 75 притежания и да генерира висок индекс.

През настоящия сезон Везенков има 9 откраднати топки и 5 чадъра, а тази статистика идва след най-силното му представяне от началото на кампанията - 14 точки, 3 борби, 2 асистенции и 3 откраднати топки при победата над Финикс Сънс. Следващият мач на българина и неговите съотборници е във вторник сутрин от 5:00 часа срещу Бруклин Нетс.

Here's which forwards are more effective contesting shots at the rim.



⬆️Harder to score against at the rim



➡️Contesting more shots at the rim



🗃️200 minute min / Filtered down to forwards pic.twitter.com/bC82AXlchJ

— BBall Index (@The_BBall_Index) December 10, 2023