Ливърпул прегази свой рекорд във Висшата лига

В гостуването на Кристъл Палас отборът на Ливърпул вкара за 43-ти път победен гол след 90-ата минута. Така мърсисайдци подобриха собствения си рекорд във Висшата лига. Харви Елиът донесе трите точки на Ливърпул с попадение за 2:1 в добавеното време на мача.



За отбелязване е, че 17 от тези 43 гола (40%) са вкарани под ръководството на Юрген Клоп.



На второ място в тази класация е Арсенал, който е отбелязал 32 победни попадения в добавеното време. В топ 5 влизат още Тотнъм (31), Манчестър Юнайтед (29) и Челси (26).

90 - Liverpool have scored more winning goals in the 90th minute or later than any other team in Premier League history, with 40% of them coming under Jürgen Klopp (17/43).



43 - Liverpool

32 - Arsenal

31 - Spurs

29 - Man Utd

26 - Chelsea



