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Спортът по ТВ в понеделник (11 декември)

11 Декември, 2023 06:45 203 0

Спортът по ТВ в понеделник (11 декември)

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в понеделник (11 декември) - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

12.15 "Янтра" - "Спартак" (Вн) Диема спорт
15.00 "Локомотив" (Пд) - "Пирин" Диема спорт
15.00 Снукър: "Шотландия оупън", първи кръг Евроспорт 1
16.00 "Одиша" - "Башундара" Нова спорт
17.30 "Берое" - "Етър" Диема спорт
18.00 "Арис" - ОФИ Диема спорт 3
18.00 "Ал Вехдат" - "Кувейт" Нова спорт
19.00 Баскетбол, "Ямбол" - "Шумен" МАХ Спорт 2
19.30 "Емполи" - "Лече" Ринг
21.00 Снукър: "Шотландия оупън", първи кръг Евроспорт 1
21.45 "Каляри" - "Сасуоло" Ринг
22.00 "Райо Валекано" - "Селта" МАХ Спорт 4
22.00 "Портсмут" - "Болтън" Нова спорт
22.00 "Тенерифе" - "Алкоркон" МАХ Спорт 2
04.30 НХЛ, "Колорадо" - "Калгари" МАХ Спорт 2


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