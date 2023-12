Джокович разкри кой е най-завършеният играч, когото е виждал някога

Сръбският тенисист Новак Джокович коментира влиянието на испанеца Карлос Алкарас върху играта му.

„Той е най-завършеният играч, когото съм виждал някога... Загубата на Уимбълдън ме ядоса толкова много, че трябваше да спечеля всичко на американска земя, което и направих. Това е страхотна възможност за мен да преоткрия себе си и наистина да работя по-усърдно от всякога“, заяви Джокович за The Tennis Letter.

Алкарас победи Джокович на финала на Уимбълдън през 2023 г. (1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4). След това 36-годишният сърбин спечели срещу 20-годишния испанец на финала на Мастърса в Синсинати и на полуфинал на Финалния турнир на ATP.

Джокович завърши сезона на първо място в ранглистата на ATP. Алкарас остана втори.

