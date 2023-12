Байерн Мюнхен опитва много голям трансфер

Байерн Мюнхен ще опита да осъществи много голям трансфер през тази зима. Баварците проявяват сериозен интерес към защитника на Барселона Роналд Араухо, твърди журналистът от "Скай Германия" Флориан Плетенберг.

24-годишният уругваец е силно желан от треньора Томас Тухел. Специалистът цени много качествата на централния бранител, който може да играе и като десен бек, и го е превърнал в свой приоритет.

В петък Тухел и спортният директор на Байерн Кристоф Фройнд са провели видео разговор с Араухо, след който южноамериканецът е бил силно развълнуван, гласи информацията на един от най-близките до баварския колос журналисти.

- @Plettigoal on Araújo/Bayern: "He is FC Bayern's top transfer target this winter. Thomas Tuchel loves this player. It was a video call [on Friday] in which [Tuchel and Freund] really hyped Araújo up. Tuchel told the player that he only wanted him - no one else. That's almost… pic.twitter.com/wdc8HXURzH