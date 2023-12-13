08.00 Волейбол, "Вакъфбанк" - "Ханой" МАХ Спорт 1
10.00 "Йокохама" - "Шандонг" Нова спорт
12.00 "Джобунк" - "Банкок" Нова спорт
13.30 Волейбол, "Тияндзън" - "Минас" МАХ Спорт 1
15.00 Снукър: "Шотландия оупън", втори кръг Евроспорт 1
19.00 Волейбол, "Жешов" - "Тренто" МАХ Спорт 1
19.45 "Цървена звезда" - "Манчестър Сити" Би Ти Ви Екшън
19.45 "Лайпциг" - "Йънг Бойс" Ринг
20.30 Баскетбол, "Бург ан Брес" - "Тренто" МАХ Спорт 4
21.00 Снукър: "Шотландия оупън", трети кръг Евроспорт 1
21.30 Волейбол, "Кнак" - "Закса" МАХ Спорт 1
21.30 Волейбол, "Пиаченца" - "Берлин Волейс" МАХ Спорт 2
21.30 Баскетбол, "Лондон Лайънс" - "Хамбург" МАХ Спорт 3
21.30 Баскетбол, "Барселона" - "Манреса" Нова спорт
21.45 ФА Къп, преиграване Диема спорт 3
22.00 "Борусия" (Д) - ПСЖ Би Ти Ви Екшън
22.00 "Нюкасъл" - "Милан" Ринг
22.00 "Мидълзбро" - "Хъл" Диема спорт 2
13 Декември, 2023 08:30 388 0
Спортът по ТВ в сряда (13 декември)
Ето какво може да гледаме днес
08.00 Волейбол, "Вакъфбанк" - "Ханой" МАХ Спорт 1
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