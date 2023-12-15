Завърши груповата фаза в Лига Европа - резултати и голмайстори

Завърши груповата фаза в Лига Европа, а това донесе и много инетерсни моменти.
Изненадваща беше загубата на Ливърпул, но това не попречи на мърсисайдци да прогресират напред в турнира.
Със солидни победи се отличиха Байер Леверкузен и Олипиакос, а Виляреал отмъкна победата от Рен в голово шоу. Бетис пък отпадна след загуба от Рейнджърс.
Ето и всички двубои за тази вечер:
Байер Леверкузен - Молде 5:1
1:0 Патрик Шик 6'
2:0 Едмонд Тапсоба 22'
3:0 Мартин Елингсен (автогол)
4:0 Адам Хложек 60'
5:0 Ноа Мбамба 70'
5:1 Ерик Китолано 75'
Карабах - Хекен 2:1
1:0 Леандро Андраде 1'
2:0 Ясин Бензиа 45'+3'
2:1 Бедави Хюсеинов 90+4' (автогол)
ЛАСК - Тулуза 1:2
0:1 Тайс Далинга 54'
1:1 Марин Любичич 61'
1:2 Габриел Суазо 83'
Панатинайкос - Макаби Хайфа 1:2
0:1 Дийн Дейвид 20'
0:2 Тярон Чери 74'
1:2 Фотис Йоанидис 89'
Рен - Виляреал 2:3
0:1 Жерар Морено 36'
1:1 Лоренц Асиньон 37'
1:2 Илайш Акхомач 62'
2:2 Людовик Блас 79'
2:3 Дани Парехо 80'
Рома - Шериф Тираспол 3:0
1:0 Ромелу Лукаку 11'
2:0 Андреа Белоти 32'
3:0 Николо Писили 90'+3'
Роял Юнион СЖ - Ливърпул 2:1
1:0 Мохамед Амоура 32'
1:1 Джаръл Куанса 39'
2:1 Камерън Пуертас 43'
Славия Прага - Сервет 4:0
1:0 Давид Доудера 15'
2:0 Иван Шранз 25'
3:0 Моймир Чутил 30'
4:0 Моймир Чутил 45'+1'
Арис - Спарта Прага 1:3
0:1 Ян Кучта 4'
0:2 Велко Бирманчевич 11'
0:3 Велко Бирманчевич 45'+1'
1:3 Лео Бенгтсон 84'
Аякс - АЕК 3:1
1:0 Чуба Акпом 5'
1:1 Леви Гарсия 11'
2:1 Кенет Тейлър 20'
3:1 Чуба Акпом 56'
Бетис - Рейнджърс 2:3
0:1 Абдалах Сима 10'
1:1 Хуан Миранда 14'
1:2 Сирил Десерс 20'
2:2 Айозе Перес 37'
2:3 Кемар Рууф 78'
Брайтън - Марсилия 1:0
1:0 Жоао Педро 88'
Олимпиакос - ТСЦ Бачка Топола 5:2
1:0 Аюб Ел Кааби 21'
2:0 Даниел Поденс 40'
3:0 Даниел Поденс 42'
4:0 Велко Илич 46' (автогол)
4:1 Ифет Даковач 48'
4:2 Александър Чиркович 60'
5:2 Юсеф Ел Араби 67'
Ракув - Аталанта 0:3
0:1 Луис Муриел 14'
0:2 Джовани Бонфанти 26'
0:3 Луис Муриел 72'
Спортинг - Щурм Грац 2:0
1:0 Виктор Гьокерс 39'
2:0 Гонсало Инасио 60'
Уест Хем - Фрайбург 2:0
1:0 Мохамед Кудус 14'
2:0 Едсон Алварес 42'
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА