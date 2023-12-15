Завърши груповата фаза в Лига Европа - резултати и голмайстори

Завърши груповата фаза в Лига Европа, а това донесе и много инетерсни моменти.

Изненадваща беше загубата на Ливърпул, но това не попречи на мърсисайдци да прогресират напред в турнира.

Със солидни победи се отличиха Байер Леверкузен и Олипиакос, а Виляреал отмъкна победата от Рен в голово шоу. Бетис пък отпадна след загуба от Рейнджърс.

Ето и всички двубои за тази вечер:

Байер Леверкузен - Молде 5:1

1:0 Патрик Шик 6'

2:0 Едмонд Тапсоба 22'

3:0 Мартин Елингсен (автогол)

4:0 Адам Хложек 60'

5:0 Ноа Мбамба 70'

5:1 Ерик Китолано 75'

Карабах - Хекен 2:1

1:0 Леандро Андраде 1'

2:0 Ясин Бензиа 45'+3'

2:1 Бедави Хюсеинов 90+4' (автогол)

ЛАСК - Тулуза 1:2

0:1 Тайс Далинга 54'

1:1 Марин Любичич 61'

1:2 Габриел Суазо 83'

Панатинайкос - Макаби Хайфа 1:2

0:1 Дийн Дейвид 20'

0:2 Тярон Чери 74'

1:2 Фотис Йоанидис 89'

Рен - Виляреал 2:3

0:1 Жерар Морено 36'

1:1 Лоренц Асиньон 37'

1:2 Илайш Акхомач 62'

2:2 Людовик Блас 79'

2:3 Дани Парехо 80'

Рома - Шериф Тираспол 3:0

1:0 Ромелу Лукаку 11'

2:0 Андреа Белоти 32'

3:0 Николо Писили 90'+3'

Роял Юнион СЖ - Ливърпул 2:1

1:0 Мохамед Амоура 32'

1:1 Джаръл Куанса 39'

2:1 Камерън Пуертас 43'

Славия Прага - Сервет 4:0

1:0 Давид Доудера 15'

2:0 Иван Шранз 25'

3:0 Моймир Чутил 30'

4:0 Моймир Чутил 45'+1'

Арис - Спарта Прага 1:3

0:1 Ян Кучта 4'

0:2 Велко Бирманчевич 11'

0:3 Велко Бирманчевич 45'+1'

1:3 Лео Бенгтсон 84'

Аякс - АЕК 3:1

1:0 Чуба Акпом 5'

1:1 Леви Гарсия 11'

2:1 Кенет Тейлър 20'

3:1 Чуба Акпом 56'

Бетис - Рейнджърс 2:3

0:1 Абдалах Сима 10'

1:1 Хуан Миранда 14'

1:2 Сирил Десерс 20'

2:2 Айозе Перес 37'

2:3 Кемар Рууф 78'

Брайтън - Марсилия 1:0

1:0 Жоао Педро 88'

Олимпиакос - ТСЦ Бачка Топола 5:2

1:0 Аюб Ел Кааби 21'

2:0 Даниел Поденс 40'

3:0 Даниел Поденс 42'

4:0 Велко Илич 46' (автогол)

4:1 Ифет Даковач 48'

4:2 Александър Чиркович 60'

5:2 Юсеф Ел Араби 67'

Ракув - Аталанта 0:3

0:1 Луис Муриел 14'

0:2 Джовани Бонфанти 26'

0:3 Луис Муриел 72'

Спортинг - Щурм Грац 2:0

1:0 Виктор Гьокерс 39'

2:0 Гонсало Инасио 60'

Уест Хем - Фрайбург 2:0

1:0 Мохамед Кудус 14'

2:0 Едсон Алварес 42'