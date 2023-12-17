Спортът по ТВ в неделя (17 декември)

05.00 UFC, Едуардс срещу Ковингтън МАХ Спорт 2
09.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 3
10.45 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Алта Бадия, гигантски слалом, първи манш, мъже Евроспорт 1
11.45 Ски бягане: Световна купа в Трондхайм, 10 км, мъже Евроспорт 2
12.00 Ски алпийски дисциплини: Световна купа във Вал д`Изер, супер Г, жени Евроспорт 1
13.00 Баскетбол, "Ямбол" - ЦСКА МАХ Спорт 2
13.30 "Милан" - "Монца" Ринг
13.30 Баскетбол, "Жирона" - "Ховентуд" Диема спорт 2
13.30 Биатлон: Световна купа в Ленцерхайде, масов старт, жени Евроспорт 1
14.00 "Уест Бромич" - "Стоук" Диема спорт
14.00 "Нант" - "Брест" Нова спорт
14.00 Ски бягане: Световна купа в Трондхайм, 10 км, жени Евроспорт 2
14.15 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Алта Бадия, гигантски слалом, втори манш, мъже Евроспорт 1
14.30 "Санкт Паули" - "Веен" Диема спорт 3
15.00 "Алмерия" - "Майорка" МАХ Спорт 4
15.30 "Хераклес" - "Фейенорд" МАХ Спорт 1
15.30 Биатлон: Световна купа в Ленцерхайде, масов старт, мъже Евроспорт 1
15.30 Снукър: "Шотландия оупън", финал Евроспорт 2
16.00 "Удинезе" - "Сасуоло" МАХ Спорт 3
16.00 "Арсенал" - "Брайтън" Диема спорт 2
16.00 "Брентфорд" - "Астън Вила" Нова спорт
16.00 "Уест Хем" - "Уулвърхемптън" Диема спорт
16.30 "Фрайбург" - "Кьолн" Диема спорт 3
16.45 Баскетбол, "Тренто" - "Перуджа" МАХ Спорт 2
16.45 Ски скокове: Световна купа в Енгелберг, голяма шанца, мъже Евроспорт 1
17.00 "Рейнджърс" - "Абърдийн" Ринг
17.15 "Реал Сосиедад" - "Бетис" МАХ Спорт 4
17.45 "Аякс" - "Цволе" МАХ Спорт 1
18.05 "Марсилия"- "Клермон" Нова спорт
18.30 "Ливърпул" - "Манчестър Юнайтед" Диема спорт 2
18.30 "Байер" - "Айнтрахт" Диема спорт 3
18.30 Голф: PGA тур, Турнир "Бащи и синове", трети ден Евроспорт 2
19.00 "Болоня" - "Рома" МАХ Спорт 3
19.00 Баскетбол, "Барселона" - "Баскония" Диема спорт
19.30 "Лас Палмас" - "Кадис" МАХ Спорт 4
20.00 НФЛ, "Грийн Бей" - "Тампа Бей" МАХ Спорт 2
20.30 "Байерн"- "Щутгарт" Диема спорт 3
20.30 "Атромитос" - "Олимпиакос" Нова спорт
20.45 Снукър: "Шотландия оупън", финал Евроспорт 1
21.00 "Алкмаар" - ПСВ "Айндховен" МАХ Спорт 1
21.45 "Лацио" - "Интер" МАХ Спорт 3
21.45 "Лил" - ПСЖ Диема спорт 2
22.00 "Реал" - "Виляреал" МАХ Спорт 4
22.30 "Брага" - "Бенфика" Ринг
22.30 НБА, "Сан Антоино" - "Ню Орлиънс" Диема спорт
23.20 НФЛ, "Бъфало" - "Далас" МАХ Спорт 2
02.00 НБА, "Милуоки" - "Хюстън Диема спорт 3
17 Декември, 2023 07:56 232 0
Спортът по ТВ в неделя (17 декември)
Ето какво може да гледаме днес
05.00 UFC, Едуардс срещу Ковингтън МАХ Спорт 2
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА