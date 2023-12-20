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Спортът по ТВ в сряда (20 декември)

20 Декември, 2023 06:20 417 0

Спортът по ТВ в сряда (20 декември)

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в сряда (20 декември) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

05.30 НХЛ, "Сан Хосе" - "Лос Анжелис" МАХ Спорт 2
15.00 "Астерас" - "Арис" Нова спорт
19.00 "Атромитос" - "Кифисия" Нова спорт
19.00 Волейбол, "Ястжембски" - "Будьовица" МАХ Спорт 1
19.30 "Унион" - "Кьолн" Диема спорт 3
20.00 "Барселона" - "Алмерия" МАХ Спорт 4
20.00 Баскетбол, "Монако" - "Панатинайкос" МАХ Спорт 3
20.45 Баскетбол, "Фенербахче" - "Жалгирис" МАХ Спорт 2
21.30 "Волфсбург" - "Байерн" Диема спорт 3
21.30 Баскетбол, "Лондон Лайънс" - "Прометей" МАХ Спорт 1
22.00 "Интер" - "Болоня" МАХ Спорт 3
22.00 "Ливърпул" - "Уест Хем" Диема спорт 2
22.00 ПСЖ - "Мец" Диема спорт
22.00 "Ница" - "Ланс" Нова спорт
22.30 "Виляреал" - "Селта" МАХ Спорт 2
22.30 "Атлетик" - "Лас Палмас" МАХ Спорт 4


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