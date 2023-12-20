Спортът по ТВ в сряда (20 декември)

Фрозиноне разгроми шампиона на Италия като гост и е напред за Купата

Новакът в Серия “А” Фрозиноне разгроми по неочакван начин шампионите от Наполи с 0:4 на “Диего Армандо Марадона” снощи в 1/8 ф ...