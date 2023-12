В Англия: До края на деня Манчестър Юнайтед ще има нов съсобственик

До края на деня ще бъде финализирана сделката за прехвърляне на 25 процента от акциите на Манчестър Юнайтед от семейство Глейзър към британския бизнесмен сър Джим Ратклиф, съобщава Sky Sports.

Ратклиф, който е собственик на френския елитен Ница, ще плати 1,3 милиарда паунда на американската фамилия за придобиването на акциите. Въпреки че той няма да има мажоритарен дял от акциите, се очаква Ратклиф и неговият екип да поемат пълен контрол над футболната дейност при „червените дяволи“, докато Глейзър ще продължат да ръководят комерсиалните операции на „Олд Трафорд“.

Според информацията на Sky Sports, сделката няма да доведе до голяма активност от страна на Манчестър Юнайтед през януарския трансферен прозорец.

За Ратклиф и основаната от него компания INEOS големите спортни инвестиции не са непознати. Той е собственик на колоездачния тим на Инеос Гренадиерс, футболния клуб от Лига 1 Ница, който закупи през 2019-а година, и Лозана-Спорт - представител на швейцарската Суперлига.

