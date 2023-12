Бразилия и бразилският футбол изправени пред огромен удар

Международната футболна федерация (ФИФА) предупреди Бразилската футболна конфедерация (CBF) за възможни санкции, включително отстраняване от участие в международни състезания, поради потенциална намеса в избора на новия ръководител на организацията, съобщава AP.

ФИФА е загрижена за предстоящите избори на президент на бразилската централа на мястото на Едналдо Родригес, които са насрочени за януари 2024 г. Световната футболна организация смята решението за неоснователно и заплашва да наложи санкции на конфедерацията, включително отстраняване на бразилския национален отбор от участие в международни турнири. Клубният футбол също може да пострада сериозно и да бъде забранено на местните тимове да участват в международни състезания.

„Това също ще означава, че представителите, отборите и клубовете на CBF вече няма да имат право да участват в международни състезания, докато спирането е в сила“, се казва в писмото.

На 7 декември съдът в Рио де Жанейро отстрани Родригес от работа за CBF. ФИФА смята това решение за нарушение на собствената си харта за ненамеса на държавните органи.

