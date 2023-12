Мохамед Салах: Тази година посрещаме Коледа с много тъжни сърца

Звездата на Ливърпул Мохамед Салах "споделя болката" на семействата по време на войната между Хамас и Израел.

Националът на Египет се обърна в специално съобщение чрез профила си в социалната мрежа Х, казвайки: "Коледа е време, когато семействата се събират и празнуват. С бруталната война в Близкия изток, особено смъртта и разрушенията в Газа, тази година посрещаме Коледа с много тъжни сърца и споделяме болката на тези семейства, които скърбят за загубата на своите близки. Моля, не ги забравяйте и не свиквайте със страданието им. Весела Коледа."

Родината на крилото Египет представи амбициозен план за прекратяване на войната между палестинското ислямистко движение Хамас и Израел.

Christmas is a time when families get together and celebrate. With the brutal war going on in the Middle East, especially the death and destruction in Gaza, this year we get to Christmas with very heavy hearts and we share the pain of those families who are grieving the loss of… pic.twitter.com/NqynT2LsST