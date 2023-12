Какво ще се случи, ако този техничар поиска фланелката носена от Кемпес, Марадона и Лионел Меси? (ВИДЕО)

В Аржентина се появиха нагласи, след като Лионел Меси спре да играе за националния тим, фланелката с номер 10 да бъде извадена от употреба.

Именно с този номер през 1986 година, пред 114 600 зрители на митичния "Ацтека" в Мексико, Диего Армандо Марадона изведе с капитанската лента Аржентина във финала на Мондиал и титлата отиде при "гаучосите" след 3:2 срещу Западна Германия.

През зимата на 2022 година пред 88 966 зрители на мега модерния "Лусаил" в Катар Аржентина отново поведе с 2:0 във финал на Световно по футбол. Този път срещу друг много силен национален тим - Франция.

Стигна се до дузпи, при които южноамериканците ликуваха. А купата с капитанската лента вдигна друга славна 10-сетка Лионел Меси.

През 1978 Аржентина спечели първата от трите си световни титли по футбол досега. Тогава фланелката с номер 10 беше за Марио Кемпес, който реализира два пъти във финала срещу Нидерландия. Второто попадение е за временното 2:1 в продълженията, мачът на препълнения "Монументал" в Буенос Айрес завършва 3:1 за "гаучосите". Домакините ликуват пред 71 483 зрители.

Марадона, Меси и Кемпес правят десети номер за националния отбор на Аржентина емблематичен.

10-ти номер на Аржентина най-вероятно скоро ще бъде изваден от употреба. Надеждите са това да стане след Мондиал 2026, в който Меси да играе за страната от Южна Америка.

Какво ли обаче ще се случи в бъдеще, ако един ден този талант си заслужи привилегията да поиска завръщане на десетката за Аржентина?

Mateo Messi is the one to watch out! Best young talent! 💯 pic.twitter.com/wU0s3f0c7P