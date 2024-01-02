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Спортът по ТВ във вторник (2 януари)

2 Януари, 2024 07:30 669 1

Спортът по ТВ във вторник (2 януари)

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ във вторник (2 януари) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

05.00 Тенис, турнир в Бризбейн МАХ Спорт 3
06.00 Тенис, Юнайтед Къп МАХ Спорт 1
08.30 Тенис, Юнайтед Къп МАХ Спорт 1
10.30 Тенис, турнир в Бризбейн МАХ Спорт 3
14.00 Ски скокове: "Четирите шанци" в Инсбрук, голяма шанца, мъже Евроспорт 1
18.00 "Хетафе" - "Райо Валекано" МАХ Спорт 4
19.00 "Сейнт Мирън" - "Селтик" Ринг
19.45 Баскетбол, "Фенербахче" - "Цървена звезда" МАХ Спорт 2
20.15 "Реал Сосиедад" - "Алавес" МАХ Спорт 4
21.05 Баскетбол, "Макаби" (ТА) - "Монако" МАХ Спорт 1
21.30 "Уест Хем" - "Брайтън" Диема спорт 2
22.00 "Милан" - "Каляри" МАХ Спорт 2
22.30 "Валенсия" - "Виляреал" МАХ Спорт 4
01.30 Тенис, Юнайтед Къп МАХ Спорт 1
02.00 НХЛ, "НЙ Рейнджърс" - "Каролина" МАХ Спорт 4
03.00 Тенис, турнир в Бризбейн МАХ Спорт 3
04.00 Тенис, Юнайтед Къп МАХ Спорт 1


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  • 1 Пловдив

    0 0 Отговор
    Хайде, още нищо не сте писали за Везенков, излагате се.

    08:39 02.01.2024

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