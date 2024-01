Новак Джокович отново изуми света!

Световният №1 в тениса Новак Джокович отново изуми, но този път не с изявите си на корта, а със своите познания по китайски език. Това се случи по време на пресконференцията след успеха на Сърбия срещу Китай на “Юнайтед Къп” в Пърт, Австралия.

"Предполагам знаете, че имате много фенове в Китай. Днес обаче победихте китайския отбор. Затова може би те ще бъдат малко разочаровани. Бихте ли поговорили на китайски, за да се почувстват щастливи, например кажете “Честита нова година”, обърна се към него местна журналистка.

Джокович обаче не само изрече честитката, но продължи да говори свободно на китайски, с което шокира дори съотборниците си, които избухнаха в смях заедно със самия Ноле.

Новак Джокович е един от най-известните полиглоти в Тура. 36-годишният тенисист говори цели 10 езика освен майчиния си: английски, френски, китайски, немски, италиански, испански, арабски, руски, португалски и японски.

Novak Djokovic speaks perfect Chinese to a journalist who asked him to say “Happy New Year”



He ends up saying that & much more. 😂



Fluent in 11 languages. Wow.



pic.twitter.com/51SMHPMW69