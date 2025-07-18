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Спортът по ТВ в петък (18 юли)

Спортът по ТВ в петък (18 юли)

18 Юли, 2025 07:37 547 0

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в петък (18 юли) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

08.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 4

09.30 Волейбол, Аржентина – САЩ МАХ Спорт 2

11.30 Тенис, турнир в Гщаад МАХ Спорт 3

11.35 Мото GP, първа тренировка за Гран при на Чехия МАХ Спорт 2

11.45 Лека атлетика, европейско до 23 г. БНТ 3

12.00 Тенис, турнир в Бощад МАХ Спорт 1

12.00 Колоездене: Тур дьо Франс, етап 12, мъже Евроспорт 1

13.20 Мото GP, Бразилия – Япония МАХ Спорт 2

13.45 Колоездене: Тур дьо Франс, етап 13, мъже Евроспорт 1

15.50 Мото GP, тренировка за Гран при на Чехия МАХ Спорт 2

17.00 Лека атлетика, европейско до 23 г. БНТ 3

17.00 Конен спорт, купа „Албена“ Нова спорт

17.30 Волейбол, Куба – Франция МАХ Спорт 2

19.00 ЦСКА 1948 – Арда Диема спорт

19.55 Плуване: Лятна универсиада в Рейн-рур Евроспорт 1

20.00 Рали, световен шампионат, Естония МАХ Спорт 1

21.00 Волейбол, България – Китай МАХ Спорт 2

21.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 4

21.15 Локомотив (Сф) – Черно море Диема спорт

22.00 Четвъртфинал на европейското за жени БНТ 3

01.00 Голф: PGA тур, Баракуда чемпиъншип, втори ден Евроспорт 2


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