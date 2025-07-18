Спортът по ТВ в петък (18 юли)

08.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 4
09.30 Волейбол, Аржентина – САЩ МАХ Спорт 2
11.30 Тенис, турнир в Гщаад МАХ Спорт 3
11.35 Мото GP, първа тренировка за Гран при на Чехия МАХ Спорт 2
11.45 Лека атлетика, европейско до 23 г. БНТ 3
12.00 Тенис, турнир в Бощад МАХ Спорт 1
12.00 Колоездене: Тур дьо Франс, етап 12, мъже Евроспорт 1
13.20 Мото GP, Бразилия – Япония МАХ Спорт 2
13.45 Колоездене: Тур дьо Франс, етап 13, мъже Евроспорт 1
15.50 Мото GP, тренировка за Гран при на Чехия МАХ Спорт 2
17.00 Лека атлетика, европейско до 23 г. БНТ 3
17.00 Конен спорт, купа „Албена“ Нова спорт
17.30 Волейбол, Куба – Франция МАХ Спорт 2
19.00 ЦСКА 1948 – Арда Диема спорт
19.55 Плуване: Лятна универсиада в Рейн-рур Евроспорт 1
20.00 Рали, световен шампионат, Естония МАХ Спорт 1
21.00 Волейбол, България – Китай МАХ Спорт 2
21.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 4
21.15 Локомотив (Сф) – Черно море Диема спорт
22.00 Четвъртфинал на европейското за жени БНТ 3
01.00 Голф: PGA тур, Баракуда чемпиъншип, втори ден Евроспорт 2
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