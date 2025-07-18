Спортът по ТВ в петък (18 юли)

Костадинов: С промените в Закона за движение по пътищата хората ще трябва да си купят коне и каруци

Въведе се средна скорост от 35 км/ч в градовете, а в извън населените места е 51 км/ч. Ако тези текстове влязат в сила, както са предвидени, български ...