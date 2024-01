Президентът на ПСЖ: За мен най-добрият клуб за Килиан е ПСЖ, искам да остане

Президентът на ПСЖ Насер Ал Хелайфи беше гост в подкаста на бившия футболист на парижани Жером Ротен “Rothen s'enflamme” по RMC Sport. Той коментира бъдещето на звездата на отбора Килиан Мбапе. Договорът на французина изтича в края на сезона, като все още не е ясно какво ще е неговото бъдеще.

Интерес към нападателя има от Реал Мадрид, а френския първенец също иска да го задържи.

“За мен най-добрият клуб за Килиан е ПСЖ, а Килиан е най-добрият играч в света. Разбира се, че искам той да остане. Той е в центъра на проекта, дадохме му всичко от спортна гледна точка. Имам много добри отношения с Килиан, той е страхотен играч и страхотен човек. Както каза, той има споразумение с мен, то си остава между нас, като семейство. В момента не се водят твърде много преговори", заяви катарецът.

"Няма краен срок по отношение на Килиан, това е по усещане. Моля ви да оставите Килиан на мира, да ни оставите на мира. Килиан е моето семейство, искам да го защитя и да защитя всички играчи”, добави Ал Хелайфи.

🚨🔴🔵 Paris Saint-Germain president Nasser Al Khelaifi: “I want Kylian Mbappé to stay at PSG. He’s the best player in the world and the best club for him is PSG”.



“He’s key for our project”, Al Khelaifi told @Rothensenflamme. pic.twitter.com/57AsS9r5Ug