Спортът по ТВ в четвъртък (11 януари)

Реал Мадрид елиминира Атлетико в луд мач с осем гола и е на финал за Суперкупата

Реал (Мадрид) победи Атлетико (Мадрид) с 5:3 супер мач, който предложи много обрати и драма. Така "кралският клуб" се класира за финала на Суперкупата ...