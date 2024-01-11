05.00 Тенис, турнир в Оуклънд МАХ Спорт 3
05.00 НХЛ, "Колорадо" - "Вегас" МАХ Спорт 2
05.30 Тенис, турнир в Аделаида МАХ Спорт 1
09.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 3
10.00 Тенис, турнир в Аделаида МАХ Спорт 1
13.15 Ски алпийски дисциплини: Световна купа във Венген, спускане, мъже Евроспорт 1
13.15 Фигурно пързаляне: Европейско първенство в Каунас, кратка програма, жени Евроспорт 2
14.45 Снукър: "Лондон Мастърс", четвъртфинал Евроспорт 2
15.20 Биатлон: Световна купа в Руполдинг, щафета, мъже Евроспорт 1
18.00 Волейбол, "Прометей" - "Льо Кане" МАХ Спорт 1
19.30 Колоездене на писта: Европейско първенство в Апелдоорн, втори ден Евроспорт 2
19.45 Баскетбол, "Фенербахче" - "Байерн" МАХ Спорт 2
20.45 Снукър: "Лондон Мастърс", четвъртфинал Евроспорт 1
21.00 "Барселона" - "Осасуна" Би Ти Ви Екшън
21.00 НБА, "Кливлънд" - "Бруклин" Диема спорт 3
21.15 Баскетбол, "Панатинайкос" - "Монако" МАХ Спорт 1
21.45 Баскетбол, "Реал" - "Валенсия" МАХ Спорт 2
02.00 Тенис, турнир в Оуклънд МАХ Спорт 3
11 Януари, 2024 06:45 560 0
Спортът по ТВ в четвъртък (11 януари)
Ето какво може да гледаме днес
05.00 Тенис, турнир в Оуклънд МАХ Спорт 3
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