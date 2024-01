Антъни Джошуа се бори с хибрид между лъв и тигър - лигър и позира със змия в Дубай

Антъни Джошуа се бори с рядко животно в играта на дърпане на въже и загуби. Това се случи по време на посещение на боксьора в екзотична зоологическа градина в Дубай. Британската боксова звезда несъмнено ще започне подготовката си за предстоящия двубой с ММА боеца, превърнал се в боксьор, Франсис Нгану през март. Битката бе обявена наскоро.

Преди да започне тренировките си обаче, Джошуа беше забелязан да се наслаждава на престоя си в Дубай, като се отби в екзотична зоологическа градина заедно с бивша футболна звезда. Джошуа публикува снимки от зоологическата градина Fame Park в Дубай, заедно с бившия италиански футболен национал Алесандро Дел Пиеро да се запознава с някои от животните.

При едно от заниманията в зоологическата градина Джошуа опита да се бори с лигър - хибрид между лъв и тигър - в игра на дърпане на въже, която загуби! След това Джошуа гордо позира с табелка с надпис "Загубих", преди да предаде отговорността на Дел Пиеро, който също не успя да победи звяра.

