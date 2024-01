Лудогорец официално с изходящ трансфер

Лудогорец официално прати под наем защитника Педро Енрике в бразилския Гуарани. Договорът на 22-годишния централен бранител с отбора от местната Серия Б е за един сезон.

Педро Енрике дойде в Разград през лятото на 2022 година от Интернасионал, но така и не успя да се наложи в състава на "орлите". Той беше преотстъпван и на Берое.

През този сезон бразилецът игра за дубъла на Лудогорец във Втора лига. Той записа 15 мача, в които вкара един гол.

За първия отбор на разградчани е записал само един мач.

Педро Енрике е играл още за бразилския Спорт Ресифе и чилийския Унион Ла Калера.

𝑭𝒆𝒄𝒉𝒂𝒅𝒐 𝒄𝒐𝒎 𝒐 𝑩𝒖𝒈𝒓𝒆! ✍️



O Guarani oficializou a chegada do zagueiro Pedro Henrique, de 22 anos.



Vindo do Ludogorets Razgrad, da Bulgária, o defensor foi revelado pelo Internacional e tem passagem pela base da Seleção e por Sport e Union Lá Calera, do Chile. pic.twitter.com/avpDuFlmvm