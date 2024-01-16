05.30 НБА, "ЛА Лекърс" - "Оклахома" Диема спорт 2
06.00 Тенис: Открито първенство на Австралия, първи кръг Евроспорт 1
06.00 Тенис: Открито първенство на Австралия, първи кръг Евроспорт 2
15.30 Снукър: Уърлд Гран При, първи кръг Евроспорт 1
16.00 Буркина Фасо - Мавритания МАХ Спорт 1
19.00 Тунис - Намибия МАХ Спорт 1
19.00 Волейбол, "Марица" - "Вашаш" МАХ Спорт 2
19.30 Саудитска Арабия - Оман Нова спорт
20.00 "Бешикташ" - "Еюпспор" МАХ Спорт 4
21.00 Волейбол, "Веро Волей" - "Вакъфбанк" МАХ Спорт 3
21.00 Снукър: Уърлд Гран При, първи кръг Евроспорт 1
21.30 Волейбол, "Лодз" - "Льо Кане" МАХ Спорт 2
21.45 "Ювентус" - "Сасуоло" Ринг
21.45 "Бристъл Сити" - "Уест Хем" Диема спорт 2
22.00 Мали - ЮАР МАХ Спорт 1
02.00 Тенис: Открито първенство на Австралия, втори кръг Евроспорт 1
03.00 Тенис: Открито първенство на Австралия, първи кръг Евроспорт 2
03.00 НХЛ, "Уинипег" - "НЙ Айлендърс" МАХ Спорт 2
04.00 НБА, "Финикс" - "Сакраменто" Диема спорт 3
16 Януари, 2024 06:30 285 0
Спортът по ТВ във вторник (16 януари)
Ето какво може да гледаме днес
05.30 НБА, "ЛА Лекърс" - "Оклахома" Диема спорт 2
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