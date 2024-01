Кръв и счупени глави след масов бой на трибуните в Англия

Невиждано меле по трибуните прекъсна за повече от половин час мача от четвъртия кръг на ФА Къп между Уест Бромич Албиън и Уулвърхемптън. Инцидентът стана при резултат 2:0 за гостите десетина минути преди края. След втория гол в 78-ата минута феновете по трибуните се сбиха и това бе причината за спирането на двубоя. Мнозина пострадаха и се наложи всички парамедици на стадиона да помагат на пострадалите. В крайна сметка срещата бе подновена, след като страстите между феновете утихнаха, а резултатът остана непроменен, предава gong.bg.

Смята се, че радостта на гостуващи привъженици, които са били седнали между фенове на домакините, е запалила искрата, за да се стигне до сбиване. Инциденти е имало и друга част на стадиона.



Реферът на мача обаче бързо взе решение и прибра двата отбора в съблекалните. Футболистът на Уест Бромич - Кайл Бартли, пък изтича до трибуните и грабна децата си, за да ги отведе на безопасно място.



Wolves fan in the home end at West Brom? #FACup pic.twitter.com/7PyIObr6MS