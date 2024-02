Ето как Тайсън Фюри пострада тежко (ВИДЕО)

Непобедените в професионалния бокс Тайсън Фюри и Александър Усик няма да се бият на 17-ти февруари в Рияд.

Мачът се отлага.

Причината за пропадането на очакваната на 17-ти среща е сериозна травма, която е получил Тайсън Фюри по време на подготовката си за двубоя. Той е пострадал при спаринг. Майкъл Бенсън, боксов експерт, показа в Екс как се е случила контузията:

‼️ Footage has now emerged appearing to show the moment Tyson Fury was cut by an ELBOW in sparring, causing the Oleksandr Usyk fight to be postponed… pic.twitter.com/dDy3e0Cv4o