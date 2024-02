Никола Цолов официално остава във Формула 3 и през новия сезон

Никола Цолов ще кара във Формула 3 за втора поредна година, след като новината бе потвърдена официално в социалните мрежи на шампионата. Българинът попълва решетката за сезон 2024, като той остава в отбора на ART Grand Prix. Сезонът във Формула 3 започва през месец март.

„Българският лъв се завръща“, написаха от отбора.

Цолов завърши дебютната си кампания на 22-ро място в класирането за пилоти, като спечели две точки през втората половина на сезона.

Преди да се присъедини към Формула 3, 17-годишният българин бе победител в испанската Формула 4.

