Ужас в САЩ! Кървава баня на шампионския парад на победителя във финала по американски футбол

В кървава баня се превърна шампионският парад на победителя във финала по американски футбол на САЩ.

Хиляди излязоха, за да приветстват победителя Канзас Сити, докато не започна стрелба от няколко места.

Най-малко десет души са ранени и откарани в болница. От полицията обявиха, че двама от стрелците са задържани.

Органите на реда призоваха всички присъстващи на мястото да напуснат района.

Високопоставен служител в Белия дом обяви, че администрацията на президента Джо Байдън "следи отблизо" ситуацията и вече е изпратена помощ на местните правоприлагащи органи.

Chaos has broken out at the end of the Chiefs Super Bowl parade. Police and military personnel just took off inside of Union Station pic.twitter.com/mqNeodS9r5 — Jacob Meikel (@NPNOWMeikel) February 14, 2024

Happening right now on active shooter Super Bowl parade Kansas City pic.twitter.com/RquZyEtx0i — stephion (@stephion76) February 14, 2024

Video: Alyssa Marsh-Contreras

A video sent to KMBC 9 shows KCPD officers taking a person into custody outside of Union Station following a shooting at the Chiefs 2024 Super Bowl Rally. pic.twitter.com/QtastrVss1 — KMBC (@kmbc) February 14, 2024

Here we go.



Super Bowl parade shooting. False flag. pic.twitter.com/oz8BQAaQNC — Suburban Black Man 🇺🇸 (@niceblackdude) February 14, 2024

Footage of the active shooter being taken into police custody with the heaviest law enforcement including the FBI present at the Kansas City Chiefs Super Bowl victory rally at the Union Station.#KansasCityChiefs #SuperBowl2024 #SuperBowl #SuperBowlMassacre pic.twitter.com/CevV1j9mIP — Target Reporter (@Target_Reporter) February 14, 2024