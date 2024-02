Известен българин станал пряк свидетел на кървавия ад в САЩ (ВИДЕО 18+)

Стрелба по време на празнуването нa четвъртата победа в Супербоул на Канзас Сити Чийфс окървави град Канзас в щата Мисури. Убит е един човек, а десетки са ранени.

Известният наш журналист и писател Иво Иванов е бил сред празнуващите, като си е тръгнал непосредствено преди кървавата баня.

"Аз съм ок. Бях там сред стотици хиляди щастливи хора. Тръгнах си минути преди стрелбата. Вървях към паркинга по време на изстрелите. Това за съжаление вече се е превърнало в ежедневие във всички точки на страната. Моля се за живота и здравето на простреляните", написа Иво Иванов в социалните мрежи.

49-годишният софиянец от години живее в САЩ, преподавател е в "Бишъп Сийбъри", Лорънс, Канзас.

Припомняме, че двама нападатели откриха стрелба по време на парада на шампиона по американски футбол Канзас Сити Чийфс. Самоотвержена постъпка на част от феновете е предотвратила по-голям брой жертви и пострадали.

Двамата нападатели са заловени, след като хора от тълпата са се нахвърлили на единия, поваляйки го на земята, както и са успели да обезвредят другия.

В социалните мрежи се появиха редица видеа от инцидента.

Президентът на САЩ Джо Байдън призова Конгреса на САЩ да вземе мерки за контрол на огнестрелните оръжия, заявявайки, че той и съпругата му Джил се молят за всички убити и ранени в Канзас.

Залавянето на единия от стрелялите сред тълпата фенове:

