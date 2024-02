22 победи от 22 мача, нов нокаут за Берланга (ВИДЕО)

Едгар Берланга съсипа ирландеца Падрейг Маккрори и го победи с нокаут в 6-и рунд в основното събитие на шоуто снощи в Орландо, САЩ. Битката беше в супер средна категория. Американецът вече има 22 победи от 22 мача, като 17 от успехите му са с нокаут. За Маккрори това е първо поражение в кариерата, предава gong.bg.

Първият рунд бе доста пасивен. Имаше няколко опита за атака от левичаря Маккрори, но Берланга без усилие ги избегна. Ирландецът изглеждаше много бавен в сравнение с опонента си.

Вторият рунд беше малко по-интересен. Имаше близки сблъсъци и двамата работиха малко по-добре. Ирландецът вкара добро ляво кроше. В третия рунд имаше сблъсъци и много клинчове.

Четвърти рунд беше добър за Берланга. Той изненада опонента си с ляво кроше при излизане от клинч. Бавно американеца започна да доминира, нанесе десен прав. В петия рунд американецът удари съперника под пояса. Маккрори непрекъснато се обръщаше към рефера. Но Берланга наистина често удря на границата на позволеното.

Маккрори започна 6-ия рунд малко по-активно, но пропусна с десен прав, след което неуспешно се опита да се защити. Берланга хвърли уверено опонента на въжетата и го засипа с удари. Ирландецът падна тежко на пода. Почти веднага от ъгъла му беше хвърлена бялата кърпа. Технически нокаут в шести рунд.



