Григор Димитров се развихри гол до кръста в Калифорния (ВИДЕО)

Най-добрият български тенисист Григор Димитров вече е в Индиън Уелс (щат Калифорния), където през следващата седмица му предстои участие на турнир от сериите Мастърс 1000.

Гришо, който си даде почивка и пропусна надпреварата в Акапулко през тази седмица, беше посрещнат от горещо време в Калифорния. Затова той проведе тренировката си гол до кръста.

Организаторите на турнира пък пуснаха кратко видео от заниманието му и написаха: „Добре дошъл! Григор Димитров пристигна в Рая на тениса“.

You're welcome 😉@grigordimitrov has arrived in #TennisParadise 🙌 pic.twitter.com/qrfO0FIzec