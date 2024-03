Трус във Формула 1: Шефът на световния шампион пред изхвърляне

Управленските борби в световния шампион във Формула 1 Red Bull Racing може да доведат до огромна промяна в отбора. На среща на акционерите в Дубай, проведена наскоро, е било обсъдено бъдещето на ръководителя на тима Кристиан Хорнър.

Дълго време се смяташе, че британецът е в благоприятна позиция и е подкрепян от тайландските акционери, които притежават 51% от акциите в отбора.

Тази позиция обаче изглежда се е променила, като акционерите вече предпочитат заемат позицията на главния изпълнителен директор на компанията Оливър Минцлаф и наследника на Дитрих Матешиц – Марк, който контролира останалите 49% от компанията, като и двамата искат Хорнър да бъде отстранен, пишат медиите в Германия и Австрия.

Ситуацията се усложнява и от сексскандал, с който бе свързан Хорнър, а той прерасна в битка за власт в компанията. Съветникът на тима Доктор Хелмут Марко също беше разследван в контекста на тази битка, но срещата му с Минцлаф в Саудитска Арабия му позволи да избегне по-тежки последици.

Промяната в курса на управление на Red Bull е резултат от два ключови фактора. Първият е решението на жената, замесена в скандала, да подаде жалба срещу Хорнър и Red Bull заради начина, по който е проведено разследването срещу нея, твърдейки, че не е било независимо и безпристрастно. Вторият фактор е отрицателната реакция от страна на пазара в Северна Америка, където женски организации призовават за бойкот на продуктите на Red Bull във връзка със скандала. Това вече се отразява на продажбите на компанията.

Прогнозите сочат, че Хорнър може вече да не е част от Red Bull още преди началото на Гран При на Австралия след две седмици, като това предстои да бъде потвърдено.

