Страхотни новини за Саша Везенков (ВИДЕО)

Американският журналист Шон Кънингам, който работи за телевизия „Фокс40“ и за клубното радио на Сакраменто Кингс съобщи, че Александър Везенков е подновил тренировки с “кралете”.

28-годишният българин не е играл за клуба си от месец, след като получи травма в десния глезен.

Везенков не е тренирал пълноценно, но след основното занимание на отбора е участвал в стрелбата към коша. За момента обаче няма информация кога ще се завърне в игра.

Заради контузията той пропусна 12 поредни мача на Сакраменто Кингс. Точно преди травмата той взе участие в две срещи, след като заради първото изкълчване на глезена беше аут за седем срещи.

Sasha Vezenkov, who has been sidelined with a grade-3 right-ankle sprain, getting shots up after his Kings practiced today. Vezenkov initially suffered his ankle sprain Jan. 22 before coming back to play. He was then ruled out 4-6 weeks on Feb. 13 with the grade-3. pic.twitter.com/xvrTgkU32h