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Спортът по ТВ във вторник (19 март)

19 Март, 2024 06:16 191 0

Спортът по ТВ във вторник (19 март)

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ във вторник (19 март) - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

08.30 Снукър: Уърлд Оупън, първи кръг Евроспорт 1
13.30 Снукър: Уърлд Оупън, първи кръг Евроспорт 1
16.00 Колоездене: Обиколка на Каталуния, втори етап, мъже Евроспорт 2
19.00 Волейбол, „Фенербахче“ - „Веро Волей“ МАХ Спорт 1
19.00 Волейбол, „Жешов“ - „Люнебург“ МАХ Спорт 3
19.30 Баскетбол, „Анадолу Ефес“ - „Олимпиакос“ МАХ Спорт 2
21.30 Баскетбол, „Партизан“ - „Баскония“ МАХ Спорт 2
04.00 НХЛ, „Вегас“ - „Тампа Бей“ МАХ Спорт 2


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