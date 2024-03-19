Спортът по ТВ във вторник (19 март)

Десподов: Не знам какво ще ме направи Христо Стоичков, ако го изравня

Футболист №1 на България за 2023 г. Кирил Десподов говори за ситуацията в националния отбор и изрази надежда, че в бъдеще ще има по-голяма конкуренция ...