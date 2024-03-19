Спортът по ТВ във вторник (19 март)

08.30 Снукър: Уърлд Оупън, първи кръг Евроспорт 1
13.30 Снукър: Уърлд Оупън, първи кръг Евроспорт 1
16.00 Колоездене: Обиколка на Каталуния, втори етап, мъже Евроспорт 2
19.00 Волейбол, „Фенербахче“ - „Веро Волей“ МАХ Спорт 1
19.00 Волейбол, „Жешов“ - „Люнебург“ МАХ Спорт 3
19.30 Баскетбол, „Анадолу Ефес“ - „Олимпиакос“ МАХ Спорт 2
21.30 Баскетбол, „Партизан“ - „Баскония“ МАХ Спорт 2
04.00 НХЛ, „Вегас“ - „Тампа Бей“ МАХ Спорт 2
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