Всички резултати и голмайстори в плейофите за Евро 2024

Изиграха се полуфиналните плейофи, които ще определят последните три отбора участници на Европейското първенство в Германия идното лято. Предстоят и финалните срещи, които са на 26 март, вторник.
Полша премаза с 5:1 Естония, а в срещата Якуб Пьотровски се отличи с уникален гол. В другия двубой от поток "А" Уелс също не се затрудни с Финландия и надделя с 4:1.
Поток "B" предложи страхотна драма, след като , Украйна излъга Босна и Херцеговина с два гола в последните минути. В решавашия мач опонент ще е Исландия, чийто отбор надигра Израел с 4:1.
В най-ранния двубой Грузия постигна успех с 2:0 над Люксембург в полуфиналите в поток „C“, а техен опонент ще Гърция, след като южната ни съседка разби Казахстан с 5:0
Всички резултати и голмайстори от плейофите за UEFA EURO 2024:
Поток „A“:
Полша – Естония 5:1
1:0 Пржемислав Франковски 22'
2:0 Пьотр Желински 50'
3:0 Якуб Пьотровски 70'
4:0 Карол Метс (автогол) 73'
5:0 Себастиан Шимански 76'
5:1 Мартин Веткал 78'
Уелс – Финландия 4:1
1:0 Дейвид Брукс 3'
2:0 Неко Уилиямс 38'
2:1 Теему Пуки 45'
3:1 Бренан Джонсън 47'
4:1 Даниел Джеймс 86'
Поток „B“:
Израел – Исландия 1:4
1:0 Еран Захави (дузпа) 31'
1:1 Алберт Гудмундсон 39'
1:2 Арнор Траустасон 42'
1:3 Алберт Гудмундсон 83'
1:4 Алберт Гудмундсон 87'
Босна и Херцеговина – Украйна 1:2
1:0 Денис Хаджикадунич 56'
1:1 Роман Яремчук 85'
1:2 Артьом Довбик 88'
Поток „C“:
Грузия – Люксембург 2:0
1:0 Буду Звизивадзе 40'
2:0 Буду Звизивадзе 63'
Гърция - Казахстан 5:0
1:0 Анастасиос Бакасетас (дузпа) 9'
2:0 Димитриос Пелкас 15'
3:0 Фотис Йоанидис 37'
4:0 Димитриос Коурбелис 40'
5:0 Александър Марочкин (автогол) 86'
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