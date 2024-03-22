Всички резултати и голмайстори в плейофите за Евро 2024

Изиграха се полуфиналните плейофи, които ще определят последните три отбора участници на Европейското първенство в Германия идното лято. Предстоят и финалните срещи, които са на 26 март, вторник.

Полша премаза с 5:1 Естония, а в срещата Якуб Пьотровски се отличи с уникален гол. В другия двубой от поток "А" Уелс също не се затрудни с Финландия и надделя с 4:1.

Поток "B" предложи страхотна драма, след като , Украйна излъга Босна и Херцеговина с два гола в последните минути. В решавашия мач опонент ще е Исландия, чийто отбор надигра Израел с 4:1.

В най-ранния двубой Грузия постигна успех с 2:0 над Люксембург в полуфиналите в поток „C“, а техен опонент ще Гърция, след като южната ни съседка разби Казахстан с 5:0

Всички резултати и голмайстори от плейофите за UEFA EURO 2024:

Поток „A“:

Полша – Естония 5:1

1:0 Пржемислав Франковски 22'

2:0 Пьотр Желински 50'

3:0 Якуб Пьотровски 70'

4:0 Карол Метс (автогол) 73'

5:0 Себастиан Шимански 76'

5:1 Мартин Веткал 78'

Уелс – Финландия 4:1

1:0 Дейвид Брукс 3'

2:0 Неко Уилиямс 38'

2:1 Теему Пуки 45'

3:1 Бренан Джонсън 47'

4:1 Даниел Джеймс 86'

Поток „B“:

Израел – Исландия 1:4

1:0 Еран Захави (дузпа) 31'

1:1 Алберт Гудмундсон 39'

1:2 Арнор Траустасон 42'

1:3 Алберт Гудмундсон 83'

1:4 Алберт Гудмундсон 87'

Босна и Херцеговина – Украйна 1:2

1:0 Денис Хаджикадунич 56'

1:1 Роман Яремчук 85'

1:2 Артьом Довбик 88'

Поток „C“:

Грузия – Люксембург 2:0

1:0 Буду Звизивадзе 40'

2:0 Буду Звизивадзе 63'

Гърция - Казахстан 5:0

1:0 Анастасиос Бакасетас (дузпа) 9'

2:0 Димитриос Пелкас 15'

3:0 Фотис Йоанидис 37'

4:0 Димитриос Коурбелис 40'

5:0 Александър Марочкин (автогол) 86'