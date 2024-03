След кончината на приятеля ѝ: Сабаленка стартира с победа в Маями

Тенисистката от Беларус Арина Сабаленка, която е номер 2 в световната ранглиста на УТА, започна с победа във втория кръг на турнира в Маями, като се наложи над приятелката си от Испания Паула Бадоса с 6:4, 6:3. Това стана след смъртта на приятеля г Константин Колцов по-рано през седмицата. Сабаленка се появи на корта, облечена в черно, както и съперничката ѝ.

Беларускинята заяви в сряда, че "сърцето ѝ е разбито" след кончината на 42-годишния Колцов, който според полицията най-вероятно се е самоубил. Тя помоли организаторите на турнира да не се явява на обичайните медийни събития преди и след мачовете.

След внимателно начало Сабаленка направи пробив в седмия гейм за 4:3 в първия сет, като след това не даде шанс на Бадоса и приключи мача за час и 22 минути.

"Тя е много силна жена, много силна личност. Това се вижда на корта. Познавам я и извън терена и това не ме изненадва", каза испанката Бадоса. "Знаех, че тя играе много добре, по-добре от обикновено. Пожелавам ѝ най-доброто, ще видим дали ще стигне далеч в турнира", добави състезателката.

Американката Коко Гоф (номер 3 в света) нямаше проблеми да елиминира аржентинката Надя Подорска след 6:1, 6:2.

Дъждът отново прекъсна много мачове на турнира, като някои дори не успяха да започнат.

