Сабаленка загуби и за първи път си изпусна нервите след голямата трагедия (ВИДЕО)

Арина Сабаленка, която игра два мача в два поредни дни на турнира в Маями, за първи път си изпусна нервите след трагичната новина за предполагаемото самоубийство на бившия си приятел Константин Колцов.

25-годишната тенисистка от Беларус изля гнева си, след като в мач от третия кръг загуби с 4:6, 6:1, 1:6 от украинката Ангелина Калинина.

След успеха над най-добрата си приятелка Паула Бадоса в предишния ден, Сабаленка изглеждаше физически, психически и емоционално изтощена по време на мача си с Калинина.

Когато ретурът ѝ в аут донесе победата на украинката, Арина Сабаленка наведе глава, направи няколко крачки и след това даде израз на яростта си, разбивайки ракетата си в настилката на централния корт.

След това беларуската тенисистка се обърна, не поздрави Калинина за успеха и след като си събра набързо багажа, се прибра в съблекалнята. В следващия си мач украинската тенисистка ще играе срещу Юлия Путинцева.

Immense respect to Aryna Sabalenka for showing up this week despite the circumstances



May she take all the time she needs to take care of herself and process her feelings pic.twitter.com/BGXvfn7WlB