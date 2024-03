Левандовски отказва 100 милиона евро на сезон заради Барселона

Полският нападател Роберт Левандовски, който само преди няколко дни си подсигури участие на предстоящото европейско първенство това лято, няма никакво намерение да напуска Барселона и плановете му са изцяло свързани с това да е на “Камп Ноу” и през следващата година, информират “Мундо Депортиво” и германският журналист Флориан Платенберг от “Скай Германия”.

Полякът направи няколко слаби седмици през този сезон и в един момент мястото му сред титулярите на Чави бе поставено под сериозна въпросителна. Постепенно обаче той си върна добрата форма и в последно време отново е сред решаващите играчи за каталунците.

📍Robert #Lewandowski, understand that he definitely wants to stay at @FCBarcelona in summer! He has no plans for a transfer at this stage …



➡️ But: There's still a lot of interest from Saudi Arabia and interesting clubs from Europe. Atlético is monitoring his situation.



13… pic.twitter.com/QlHmTpAj3V