Байерн Мюнхен изнанадва с план “Б” за нов треньор

Байерн Мюнхен има изненадващ вариант за нов треньор при неуспех с желания от баварците Шаби Алонсо, твърди “Кикер”. Става въпрос за селекционера на Австрия и бивш треньор на Манчестър Юнайтед и РБ Лайпциг - Ралф Рангник.

65-годишният специалист се справя доста добре начело на австрийците и класира тима за Евро 2024, като с това е привлякъл вниманието на баварския гранд. Разбира се, наставникът на Байер (Леверкузен) Чаби Алонсо остава най-желаният вариант за нов треньор на мястото на отиващия си Томас Тухел, като Байерн очаква испанецът да вземе решението си в следващите четири седмици. Почетният президент на баварците Ули Хьонес обаче заяви днес по този повод пред телевизионния канал Das Erste: "Ще бъде много трудно, да не кажа вероятно невъзможно. Със сигурност мога да си представя, че той ще остане в Леверкузен. Tъй като го опознах, той би бил по-склонен да продължи, защото не би искал да изостави клуба си сега. Ако имаше още две-три години успехи преди това, вероятно щеше да е по-лесно да го измъкнем оттам".

