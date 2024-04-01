Новини
Спорт »
Бг футбол »
Определиха съдята на дербито между Лудогорец и Левски

1 Април, 2024 10:39 131 1

Определиха съдята на дербито между Лудогорец и Левски

  • георги кабаков-
  • футбол-
  • левски-
  • лудогорец-
  • цска-
  • съдийски наряди

Волен Чинков ще свири срещата между ЦСКА и Локомотив (Пловдив)

Определиха съдята на дербито между Лудогорец и Левски - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

От Българския футболен съюз обявиха съдийските назначения за мачовете от 27-ия кръг в efbet Лига. Дербито между Лудогорец и Левски бе поверено на Георги Кабаков, докато Волен Чинков ще свири срещата между ЦСКА и Локомотив (Пловдив). Битката за Тракия между Берое и Ботев (Пловдив) ще бъде ръководена от бригада, начело със Стоян Арсов.

Всички съдийски назначения:

2 април 2024 г., вторник, 17:00 ч.

ЕТЪР - АРДА
ГС: Васил Петров Минев
АС1: Мартин Руменов Ангелов
АС2: Станислав Лазаров Станев
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев
ВАР: Станимир Лозанов Тренчев
АВАР: Димо Стоянов Димов
СН: Димитър Панайотов Костов

2 април 2024 г., вторник, 19:30 ч.

СЛАВИЯ - ПИРИН
ГС: Ивайло Красимиров Ненков
АС1: Иво Николаев Колев
АС2: Марио Георгиев Данаилов
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев
ВАР: Иво Венциславов Андреев
АВАР: Димитър Димитров Димитров
СН: Георги Владимиров Игнатов

3 април 2024 г., сряда, 14:30 ч.

КРУМОВГРАД - ХЕБЪР
ГС: Георги Милков Гинчев
АС1: Даниел Милков Ников
АС2: Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ: Михаел Петков Павлов
ВАР: Ивайло Иванов Стоянов
АВАР: Венцислав Георгиев Митрев
СН: Николай Йорданов Колев

3 април 2024 г., сряда, 17:00 ч.

ЦСКА - ЛОКОМОТИВ (ПЛОВДИВ)
ГС: Волен Валентинов Чинков
АС1: Дениз Пиринов Соколов
АС2: Георги Любомиров Минев
4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб
ВАР: Никола Антонов Попов
АВАР: Георги Пламенов Тодоров
СН: Николай Георгиев Ангелов

3 април 2024 г., сряда, 19:30 ч.

ЛУДОГОРЕЦ - ЛЕВСКИ
ГС: Георги Николов Кабаков
АС1: Мартин Веселинов Маргаритов
АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Кристиян Николов Колев
ВАР: Георги Димитров Давидов
АВАР: Валентин Станчев Железов
АВАР 2: Георги Йорданов Дойнов
СН: Кольо Димитров Данев

4 април 2024 г., четвъртък, 14:30 ч.

ЦСКА 1948 - БОТЕВ (ВРАЦА)
ГС: Георги Димитров Давидов
АС1: Христо Пламенов Хаджийски
АС2: Живко Руменов Петров
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев
ВАР: Васил Петров Минев
АВАР: Мартин Емилов Венев
СН: Венцислав Иванов Гаврилов

4 април 2024 г., четвъртък, 17:00 ч.

БЕРОЕ - БОТЕВ (ПЛОВДИВ)
АД ГС: Стоян Панталеев Арсов
АС1: Красимир Владимиров Миланов
АС2: Николай Георгиев Попниколов
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров
ВАР: Красен Иванов Георгиев
АВАР: Светослав Станимиров Стойчев
СН: Николай Тодоров Петров

4 април 2024 г., четвъртък, 19:30 ч.

ЧЕРНО МОРЕ - ЛОКОМОТИВ (СОФИЯ)
ГС: Радослав Петров Гидженов
АС1: Йордан Петров Петров
АС2: Георги Валентинов Стамболджиев
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев
ВАР: Георги Юлиянов Иванов
АВАР: Мирослав Максимов Иванов
СН: Георги Генов Нарлев


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Четете ни в Google NewsЧетете ни и в Google News


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Предпоследният Софиянец

    1 0 Отговор
    Значи затова беше истерията за Шенген...руските шпиони които гласуваха за Путин в Митрофановия посоль да митарстват свободно из Европа

    10:45 01.04.2024

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове