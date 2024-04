Шеги и закачки: Григор Димитров върна бекхенда с една ръка в топ 10

Григор Димитров върна бекхенда с една ръка в топ 10, отбеляза Tennis Channel, публикувайки в Инстаграм забавен колаж по темата.

Медията използва популярна телевизионен реклама на канадско уиски, като на Гришо е отредена ролята на достолепния господин, който в клипа отпива от питието, държейки чашата с една ръка, докато другите му ръкопляскат.

Това обаче не е единствената шега по повод едноръкия бекхенд на най-добрия български тенисист. Ето и някои от другите.

Григор Димитров се завърна сред най-добрите 10 след страхотното си представяне на турнира от сериите "Мастърс 1000" в Маями. Той стигна до финала, след като по пътя си отвя трима тенисисти от Топ 10 - Хуберт Хуркач (№9), Карлос Алкарас (№2) и Александър Зверев (№5). Впоследствие Хуркач и Алкарас загубиха по една позиция в световната ранглиста.

