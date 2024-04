Бившата приятелка на Кубрат Пулев показа защо е в Истанбул

От известно време фолк певицата Андреа бълва снимки в социалните мрежи от Турция, като причината за визитата ѝ не беше ясна. Най-вероятно нейните последователи са помислили, че тя е на поредната си ваканция, но всъщност не е така.

Бившата приятелка на боксьора Кубрат Пулев показа защо е в Истанбул и това е заради нов музикален проект. Именно там блондинката е заснела и видеото към новото си парче - "Miss me when I`m gone". Изглежда тя рязко е сменила жанра, а под публикацията ѝ в Инстаграм става ясно, че феновете ѝ нямат търпение да чуят новата ѝ песен.