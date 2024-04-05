Благой Иванов със загуба в САЩ

Професионалният ни ММА боец Благой Иванов започна със загуба в бойната верига Professional Fighters League. 37-годишният българин отстъпи пред руснака Сергей Билостений в двубой от събитие на PFL в Сан Антонио, САЩ.

Поражението дойде след съдийско решение и три рунда от по 5 минути здрава битка.

Мачът с Билостений бе първи за Багата от лятото на 2023-а година. Тогава той загуби от Александър Романов и се раздели с UFC.