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Благой Иванов със загуба в САЩ

5 Април, 2024 07:39 615 4

Благой Иванов със загуба в САЩ

  • спорт

След съдийско решение

Благой Иванов със загуба в САЩ - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Професионалният ни ММА боец Благой Иванов започна със загуба в бойната верига Professional Fighters League. 37-годишният българин отстъпи пред руснака Сергей Билостений в двубой от събитие на PFL в Сан Антонио, САЩ.

Поражението дойде след съдийско решение и три рунда от по 5 минути здрава битка.

Мачът с Билостений бе първи за Багата от лятото на 2023-а година. Тогава той загуби от Александър Романов и се раздели с UFC.


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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Масонска ложа "Ориент НАТО"

    3 0 Отговор
    Е кой ще плаща тази загуба на този "химик"?

    Коментиран от #4

    08:00 05.04.2024

  • 3 Владимир Путин (Шеломов)

    3 0 Отговор
    Този не беше ли наръган в една дискотека и после гледаше като попарен.

    08:05 05.04.2024

  • 4 ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Масонска ложа "Ориент НАТО"":

    Ти в рубли

    08:22 05.04.2024

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