Благой Иванов със загуба в САЩ

Професионалният ни ММА боец Благой Иванов започна със загуба в бойната верига Professional Fighters League. 37-годишният българин отстъпи пред руснака Сергей Билостений в двубой от събитие на PFL в Сан Антонио, САЩ.
Поражението дойде след съдийско решение и три рунда от по 5 минути здрава битка.
Мачът с Билостений бе първи за Багата от лятото на 2023-а година. Тогава той загуби от Александър Романов и се раздели с UFC.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Масонска ложа "Ориент НАТО"
Коментиран от #4
08:00 05.04.2024
3 Владимир Путин (Шеломов)
08:05 05.04.2024
4 ха ха
До коментар #2 от "Масонска ложа "Ориент НАТО"":Ти в рубли
08:22 05.04.2024