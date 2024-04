19-годишен французин пише история в Монте Карло

Артур Фис записа победа на турнира от сериите “Мастърс 1000” в Монте Карло срещу Яник Ханфман с 6:0, 6:2 късно вечерта в понеделник. Така той стана най-младият французин, с успех в турнира от Ришар Гаске през 2005 година.

19-годишният тенисист изигра един от най-добрите си мачове през сезона и зарадва френската публика при дебюта си в Княжеството. Той отбеляза 11 уинъра и направи само 7 непредизвикани грешки по пътя към успеха, който дойде след точно 63 минути игра.

Гаске спечели мач в Монте Карло на 18-годишна възраст срещу Роджър Федерер.

“Гледал съм много този турнир по телевизията. Видял съм много шампиони. Щастлив съм да играя тук за първи път. Хубаво е да участваш, но още по-хубаво е да печелиш мачове, така че се надявам да продължа да идвам тук и през следващите години. Сигурен съм, че тази победа ще се превърне в крайъгълен камък в моя сезон”, заяви след успеха си Фис.

All aboard the Fils Express 🚂



Arthur Fils eases past Hanfmann 6-0 6-2 and will face Musetti in R2 🔜@ROLEXMCMASTERS | #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/yDL5Sf69kR