Секси певица отне шоуто в мач от НБА

Американската певица Меган дъ Стелиън открадна шоуто в мач от НБА. Пищната хип-хоп изпълнителка изгледа от първия ред домакинската загуба на ЛА Лейкърс от Минесота Тимбърулвс.

29-годишната певица, родена в Тексас като Меган Рут Пити, се появи облечена изцяло в черно – с карго панталони и потник, който остави малко на въображението. Пищните ѝ гърди привлякоха вниманието на публиката още преди началния съдийски сигнал, като мнозина фенове не пропуснаха да я щракнат с телефоните си. Дъ Стелиът е много популярна в САЩ и има близо 32 млн. последователи в социалните мрежи.

Megan Thee Stallion Flaunts Her Big Boobs at the NBA Game Lakers game pic.twitter.com/XW0Nc9yHRr

— Capture Craze (@capturecraze) April 9, 2024