Световният №1 Новак Джокович подобри пореден рекорд на турнира в Монте Карло. Той вече е тенисистът с най-много полуфинали на турнири от сериите "Мастърс 1000".

След класирането си за финалната четворка на надпреварата в Монако, сърбинът вече има 77. Един по-малко има испанецът Рафаел Надал, трети е Роджър Федерер с 66.

Джокович е рекордьор по титли (40) и по финали (58) на "Мастърс 1000" турнири в исторически план.

Днес сръбският ветеран може да се класира за 59-ия си финал, ако отстрани норвежеца Каспер Рууд.

