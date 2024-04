Новак Джокович напсува фен в Монте Карло (ВИДЕО)

Световният №1 Новак Джокович изненадващо отпадна в полуфиналите на "Мастърс" турнира в Монте Карло след загуба с 4:6, 6:1 и 4:6 от Каспер Рууд. За норвежеца това бе първа победа над водач в световната ранглиста.

Развоят на мача изнерви Джокович до таква степен, че той не сдържа балканския си нрав при 3:4 в третия сет, когато се решаваше всичко. Ноле пусна цветиста псувня първо на английски, а после и на сръбски. Избухването на ветерана бе към фен на трибуните, който се обадил по време на разиграването.

Djokovic is showing how it's done vs hecklers. Shut the fuck up!pic.twitter.com/UZ1KMdpyEv