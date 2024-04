Шокиращи сцени: Фен налага футболист с камшик в Саудитска Арабия (ВИДЕО)

На шокиращи сцени станаха свидетели феновете на финала за Суперкупата на Саудитска Арабия между Ал Хилал и Ал Итихад. Ал Хилал спечели двубоя с 4:1, но след последния съдийски сигнал дойдоха и безпрецедентните гледки.

Голмайсторът на Ал Итихад Абдерразак Хамдалах бе бичуван с истински камшик от привърженик на отбора. Футболистът бе подразнен от подмятанията от трибуните и направи грешката да напръска фена с водата, която преди пиеше. Действията му разгневиха допълнително фена, който в този момент извади камшик и започна да бичува футболиста.

Нападателят на Ал Итихад се отпита да прескочи загражденията към трибуните, но бе спрян от хората на терена. Охраната на стадиона също се намеси и озапти разярения фен.

Двубоят на стадион „Мохамед бин Зайед“ в Обединените арабски емирства бе наблюдаван на живо от контузената бразилска перла на Ал Хилал – Неймар.

🇸🇦 | Al Ittihad fan WHIPS player as Saudi Super Cup defeat! Abderrazak Hamdallah scored his side's only goal in their 4-1 loss to Al Hilal but found himself on the end of a stinging response.



Striker Abderrazak Hamdallah bore the brunt of one furious fans' frustration. Despite… pic.twitter.com/PkX0vIn3Mx